近日大陸發布《關於以製造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的若干政策措施》，宣示加大製造業引資力道，解決外商投資企業面臨的問題，並期望利用外資達到高質量發展。但許多台商仍接到當地稅務機關的稅務風險提示，會計師示警台商若仍打算在大陸深耕，應做好稅務治理，包含及時掌握稅務政策更新、提高台灣總部與大陸子公司稅務溝通、加強企業內部財稅務資訊數位化管理與分析能力等。

資誠會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，大陸為穩定外商投資，各地開始端出政策牛肉，並積極解決企業缺水電、缺地缺工等問題。但因疫情防控與國際經濟情況驟變，導致運費、匯率波動以及客戶去庫存壓力大，造成今年以來台商在調節大陸各地生產基地的關係人利潤受到嚴重的挑戰。

也有許多台商接到當地稅務機關的稅務風險提示，要求說明功能風險與關係人定價政策、說明各項異常指標，例如增值稅稅負率、利潤率低於省內行業標準等，以及提供完整的集團內利潤分配情況。徐丞毅表示，近期有聽聞一些企業以拖待變，但卻隨即被立案，或被暗示需在11月底前結案，形成台商在大陸經營的隱憂。

另據統計，即將舉行的大陸國考當中，單就稅務系統招收人數近2.5萬人，佔總招收人數67.4％。徐丞毅提醒這般大動作徵才似乎也在為稅務機關運用大數據、人工智慧等新一代資訊技術，從「以票管稅」升級成「以數治稅」的稅務管理做準備。

徐丞毅進一步建議，台商企業若仍打算在大陸深耕，應做好下列稅務治理，包含及時掌握全國與當地稅務政策更新；提高台灣總部與大陸子公司稅務訊息溝通效率，包括即時獲取稅務申報資訊、稅局動態掌握、溝通軌跡留存；審慎評估政策紅利適用可能性與影響，以及加強企業內部財稅務資訊數位化管理與分析能力。