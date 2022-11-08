青皮椪柑正值採收期，因為緯度關係，台南為全台最早上市的產區。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

馬來西亞台商眾多，並設置吉隆坡台灣學校，以照顧台商子女；為了讓海外學子品嘗到台灣當令蔬果，馬來西亞檳城台灣商會在台農發公司、台南市政府協助下，採購一批6.3公噸的東山青皮椪柑，8日南市府舉行裝櫃啟航儀式，市長黃偉哲說，台南的青皮椪柑不僅在國內行銷，也要躍上國際，打開更多通路。

青皮椪柑正值採收期，因為緯度關係，台南為全台最早上市的產區，產地集中在東山區，果農大多已採收5至6成，而台南的青皮椪柑過去以內銷為主，這次能銷往馬來西亞的契機，是馬來西亞檳城台灣商會透過台農發公司的媒合下，找上台南市政府，再由市府推薦採購東山出產的青皮椪柑。

農業局今天上午在東山區南農果菜運銷合作社舉行裝櫃啟航儀式，由農委會副主委陳添壽、黃偉哲、農業局長李建裕、台南市農會總幹事吳嘉仁、馬來西亞檳城台灣商會長許上智、台農發公司董事長洪忠修、南農果菜運銷合作社理事主席劉家峻等人共同見證，目送6.3公噸的青皮椪柑裝櫃啟航。

台農發公司表示，此次外銷結合產地農民、包裝場等，將產品品質符合國際水準，協助小農與國際供應鏈接軌，經歷多時成功洽馬來西亞進口商，為今年期第一批出口青皮椪柑。另外，這批銷往馬來西亞的東山青皮椪柑，每箱25台斤裝，收購價在1000元左右，比國內市場價格略高。

農業局說，深耕既有市場新通路的同時，持續開拓海外市場，日前透過國華台灣食品貿易公司的幫助，在加拿大展售台南的農特產品，其中就包含青皮椪柑，而這次藉由運銷到馬來西亞，也期待擴展農產品在國際的知名度。