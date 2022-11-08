嘉義縣長翁章梁與清景麟建築團隊總經理杜昀容合力抽出輕豪宅得主。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府10月舉辦嘉義縣商圈購物節活動，累計消費金額2.2億元，今辦購物節直播抽獎。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府10月舉辦嘉義縣商圈購物節活動，累計消費金額2.2億元，今購物節直播抽獎，嘉義縣長翁章梁與清景麟建築團隊總經理杜昀容合力抽出輕豪宅得主後，立刻致電幸運兒蕭姓民眾，連撥數次才撥通，對方卻顯得有些淡定，還問抽中什麼獎？翁章梁馬上恭喜住在台中的蕭姓民眾，在嘉義高鐵站旁有個家。

縣府配合10月3大活動，台灣國際農業機械暨資材展、111年全民運動會、2022國慶焰火在嘉義縣，結合縣內各商圈及觀光工廠共同舉辦為期1個月的商圈購物節活動，帶動地方商機，今以直播方式抽獎，將最大獎高鐵輕豪宅等200多項獎項抽出。

其中價值500萬輕豪宅得主電話接通後，蕭姓民眾在電話中冷靜表示「好的、好的」，翁章梁還打趣說可能還在震驚中，一時間不知道要說什麼，直播當下的留言區裡不少網友也連連恭喜幸運兒。

翁章梁說，今年首次舉辦嘉義縣商圈購物節，在各商圈及觀光工廠協會店家的齊心努力下，不僅兩周就讓消費金額衝破億，活動截止的消費累計金額更達2.2億元，為購物節寫下亮眼成績，尤其嘉縣從過去只有1個商圈組織，短短3年增加到9個商圈組織及1個觀光工廠組織，縣府串聯商圈及觀光工廠的共識，擴大整體行銷效益，讓更多人看見嘉義縣好山、好水、好吃、好玩，加深對嘉義縣的好印象。

縣政府經濟發展處長江振瑋說，嘉縣商圈購物節提前達成破億目標，是各商圈及觀光工廠店家鼎力相助所達成的成果，各商圈也展現高度配合度及積極度，祭出優惠吸引客人，尤其朴子魅力商圈也在抽獎活動加碼2台電視、10台電風扇，讓在朴子魅力商圈消費的客人額外獲得抽獎機會。