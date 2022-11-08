中央流行疫情指揮官王必勝昨天深夜無預警公布審查高端EUA的15名專家背景，遭外界質疑是在幫台北市長候選人陳時中解套。指揮中心今天表示，公開專家背景主要是因外界對於15名專家是否存在仍有雜音，盼能藉此證明邀請來審查的委員，都是國內首屈一指的學者，以昭公信。

指揮中心發言人莊人祥表示，雖然指揮中心一再澄清，但外界對於審查高端疫苗的15名委員是否存在仍有所疑慮，因此指揮官才會在昨天晚間公開專家委員的背景資料，其中以台灣大學佔7名最多，其次為國家衛生研究院2名，高雄醫學大學、三軍總醫院、雙和醫院、高雄長庚醫院、陽明交通大學各1名，另有1人為醫師兼律師。

莊人祥說，公布專家背景資料是要告訴國人，這些都是國內首屈一指的醫療單位以及學術單位，同時政府也是在合乎法規的情況下，由專家一致同意高端符合EUA標準。

至於外界批評，疾管署幫忙高端做真實世界保護力分析，根本是越俎代庖，莊人祥也指出，國際間的疾病防治相關部門本來就有這方面的工作，且在公布高端保護力之前也有對外說明，審查過程是由專家針對三份資料，包含高端自提的報告、某臨床單位的數據分析、疾管署的大數據統計等。

莊人祥強調，新藥審查作業流程，除申請公司所繳之報告外，幕僚單位也要準備相關資料如文獻、各國比較等，以供專家進行評判，並沒有所謂越俎代庖的問題。