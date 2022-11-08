48歲張男近來腹部明顯隆起，日前因腰痛、高燒、血尿及血壓高掛急診，發現超音波影像顯示其腎臟腫成3倍大、外觀如「整串葡萄」，診斷為多囊腎。（亞大附醫提供／潘虹恩台中傳真）

台中48歲張男近來腹部明顯隆起，日前因腰痛、高燒、血尿及血壓高掛急診，檢查後除蛋白尿指數偏高，更意外發現超音波影像顯示其腎臟腫成3倍大，外觀如「整串葡萄」，診斷為多囊腎，所幸投藥後症狀大幅緩解，醫師呼籲民眾及早篩檢，避免步上洗腎之途。

亞洲大學附屬醫院副院長、腎臟科主任周哲毅指出，多囊腎是顯性遺傳疾病，患病機率約1／1000～2500左右，只要父母有1人得病，自己罹病機率就是50％；患者的腎臟會不停長出貌似水泡的「囊腫」，囊腫內則會充滿囊液，可能是清澈的純水尿液，也可能是出血或膿瘍，隨時可能會破裂造成感染，且不斷長大的囊腫會持續損害腎臟功能，久而久之易導致洗腎。

周哲毅表示， 張男到院時的「腎絲球過濾率（腎功能分數）」僅50分，同時合併有高血壓、蛋白尿等症狀，經腎臟超音波檢查後，發現整顆腎臟已被7、8顆囊腫撐到約3倍大，確認為「自體顯性多囊性腎臟（ADPKD）」引起，又稱多囊腎、葡萄腎，若不盡快治療，恐會引發肝囊腫、顱內動脈瘤、腎衰竭、心臟瓣膜疾病等併發症。

周哲毅說，根據統計，約有1／4至1／2的多囊腎患者未來須接受洗腎，但因疾病進展十分緩慢，即使在胎兒期就存在，約要16至18歲時才會開始出現少量且小顆水泡，由於年輕人常常無感覺而錯過治療黃金時段，直到50至60歲左右，逐漸因腰痛、腹痛、血尿、多尿、頭痛、高血壓、腸胃不適等原因就醫確診，讓許多剛步入中年的民眾面對難以接受的結果。

周哲毅補充，目前健保已開始有條件給付治療多囊腎新藥，藉此抑制囊腫增長、減緩腎功能惡化速度，張男經緊急投藥後，症狀大幅改善，且腎功能維持穩定，至於非健保給付範圍的腎友也能諮詢醫師意見，評估是否透過投藥延緩腎功能衰竭、減輕疼痛、血尿或尿路感染等症狀。

周哲毅也提醒民眾，多囊腎患者的腎功能掉分比一般民眾來得快，也就是會更快進入洗腎，因此強烈建議「1人得病，全家都要做超音波檢查」，若本身長期有腰痛、血尿問題，不妨盡快到醫院就診檢查。