台聖明年建交40年 德魯：探討以具體方式展現堅實夥伴關係。(總統府提供)

台聖明年建交40年 德魯：探討以具體方式展現堅實夥伴關係。(總統府提供)

蔡英文總統今天上午以軍禮歡迎聖克里斯多福及尼維斯總理德魯，德魯表示，將會在既有合作基礎上進一步強化，推動更多的專案；並在面對發展阻礙時，將更有創意的解決方案納入考量。明年9月是兩國建交40周年，他確信彼此一定會撥空探討如何以具體方式，展現雙方堅實的夥伴關係。

今天上午的軍禮歡迎儀式原本安排在兩廳院藝文廣場，因雨改在國家音樂廳大廳舉行，在鳴放19響禮炮、演奏兩國國歌後，蔡英文與德魯分別致詞。

蔡英文表示，聖克里斯多福及尼維斯是臺灣在加勒比海地區的重要盟友。這次是德魯總理就任3個月以來，首度出訪邦交國，充分展現對兩國邦誼的重視。

她說，兩國建交39年來，無論順境逆境，始終相互扶持，持續在各領域深化合作，有非常豐碩的成果。她期待，透過這次交流，兩國可以針對共同關切的議題，深入交換意見，未來有更多的合作交流。尤其是德魯總理關心的醫療及健保議題，相信臺灣一定能提供最好的經驗。

德魯致詞時表示，在勞工黨於今年8月5日大選勝利之後，他首度以總理身分訪問臺灣，展現克國對中華民國臺灣邦誼的重視。

他說，此次國是訪問在各方面意義都十分重大，首先，彼此30多年來建立的堅實平台，將會在既有的合作基礎上進一步強化，推動更多的專案；並在強化夥伴關係的關鍵時刻，面對發展阻礙時，將更有創意的解決方案納入考量。

克國自1983年獨立建國以來，臺灣透過科技及金融的協助、能力建構及國際倡議等，形塑兩國的雙邊關係。他說，克國有不少國民受惠於臺灣提供的獎學金，在臺灣接受高等教育，許多人返回克國建設國家。克國最大的資源就是國民，因此更要努力強化克國的人力資源。

德魯感謝臺灣提供農業、醫衛、公共建設、資通訊及環境保護等協助。做為真朋友，聖國政府隨時準備好，在國際場合發揮影響力，提倡克國與中華民國臺灣共享的價值與原則，對於在國際上推廣民主、良善治理、人權與法治的共同價值，可說是舉手之勞。

德魯指出，聯合國17項永續發展目標，就是呼籲國際形塑夥伴關係，一同達成永續發展，臺灣證明自己是在最需要的時候，會伸出援手的真朋友。聖國政府將持續致力推動強化兩國邦誼，並期待與政府及民間各界人士見面，一同探討可能的合作領域，促進兩國人民及強化雙邊關係做為此行目標。

2023年9月，克國即將喜迎獨立建國40周年，也正好是兩國建交40周年，他認為，這是值得歡慶的里程碑，並確信彼此一定會在這歡慶周年的時刻，撥空探討如何以具體方式，展現雙方堅實的夥伴關係。