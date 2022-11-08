鍾東錦競選總部執行長徐廷琮（中）指出，民進黨根本搞錯對象，提告手段是選舉操作也是政治迫害。（李京昇攝）

民進黨立委多次指控無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦長年違法在苗栗卓蘭鎮違法堆置砂石，8日前往台北地檢署告發鍾東錦違反區域計畫法、苗栗縣長徐耀昌涉嫌包庇圖利。對此，鍾東錦競選總部回擊，民進黨搞錯對象，根本是選舉操作跟政治迫害。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮指出，鍾東錦只是把土地租給砂石場，完全沒有參與經營，而且地主有5人，鍾東錦只是持分5分之1。根據法規，違反區域計畫法土地使用分區，是處罰行為人、不是地主，民進黨立委搞錯對象，完全是選舉操作、政治迫害。

徐廷琮也提到，民進黨昨天考察的卓蘭砂石場，其中1位股東就是民進黨籍苗栗縣長候選人徐定禎的結拜大哥，如果要說徐多少也脫不了關係，請民進黨也一起去告徐定禎。

徐定禎則嚴正駁斥，他說，道不同不相為謀，自己和砂石股東並沒有結拜、與該砂石集團沒有關係，嚴厲斥責鍾東錦以烏龍爆料實質抹黑的惡意手法。

徐定禎指出，砂皇鍾東錦的砂石產業是長期的、並且仍然是現在進行式，譴責鍾東錦不敢也不願意向苗栗鄉親說清楚講明白，只會推的一乾二淨、轉移焦點。

徐定禎質疑，鍾東錦涉及龐大砂石產業鏈，若是萬一讓鍾東錦當選，苗栗是不是就會變成「砂石新樂園」？他也呼籲苗栗縣政府硬起來，依法行政，不要畏懼特定人士壓迫，積極處理困擾苗栗居民的問題。

對於徐耀昌被告，苗栗縣政府秘書長陳斌山回應，縣府一切依法行政，若有需要也會配合調查。