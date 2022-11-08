雷諾汽車和中國的吉利汽車周二表示，雙方平等持股，並為自家品牌和其它汽車製造商提供汽油引擎和混合動力技術。

該協議代表了雷諾將汽油車業務分拆為獨立公司努力的重要里程碑。

兩家公司表示，合資公司將在17家動力系統工廠和3個研發中心，總計雇用1.9萬名員工。雙方補充稱，他們預計新公司在2023年成立。

一位知情人士對路透表示，與吉利達成的初步協定不具有約束力。雷諾與吉利雙方已經認真地談判了至少三個月。

上述知情人士表示，新公司總部將設在倫敦，雷諾和吉利分別持股50%。兩家公司在聲明中並未提到財務細節。

對於吉利來說，這筆交易拓展了雙方建立合作夥伴關係的模式，以及在中國以外地區的擴張。吉利還擁有富豪汽車(Volvo)，並持有賓士9.7%股份。

雷諾和吉利表示，它們預計新的合資企業將對日產，以及雷諾現有聯盟中的次要合作夥伴三菱汽車供應內燃機和混合動力車。

雙方表示，一旦投入運行，該合資公司將有能力每年供應約500萬個引擎和混合動力系統。

雷諾和吉利在南韓也有合資公司。