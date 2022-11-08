日媒報導，特斯拉第三季淨利超越日本豐田汽車，為該美國電動車製造商自2010年上市以來首見。特斯拉第三季汽車銷量只有豐田的約八分之一，但每輛車的獲利卻是豐田的八倍之高，成為全球第二會賺的汽車製造商，僅次於德國賓士。

特斯拉第三季營收為214.5億美元，創下歷史新高。儘管該公司表示原材料成本上漲影響公司獲利能力，但其淨利仍然逼近33億美元。此外，特斯拉第三季交車34萬3,830輛，年增42.5%，並再創歷史新高。

豐田汽車第二財季（7～9月）淨利為4,342億日圓，相當於約31.5億美元，其該季汽車銷量達到262萬輛。

報導指出，豐田每輛車的淨利約為1,200美元，而特斯拉賣出每輛車可淨賺9,570美元，凸顯出特斯拉的利潤有多驚人。

但也有分析師認為豐田為供應商分擔上漲的成本是上季淨利落後特斯拉的主要原因，但這不會是常態。

該報導並指出，在通膨高漲之際，特斯拉仍然交出如此耀眼的獲利表現，主要有四個原因：品牌忠誠度、先進自動駕駛系統、簡化製造步驟，以及線上銷售模式。

高度的品牌忠誠度讓特斯拉在定價方面佔有上風，價格說漲就漲，比其他同業容易將增加的成本轉嫁給客戶。自去年1月以來，Model 3在美國的平均售價已經調漲約24%，這也是其第三季營收創新高的原因之一。反之，包括豐田等其他大部分汽車製造商在這段期間往往只能減少利潤最低的基本車款，來提高售價門檻。

特斯拉利潤豐厚的自動駕駛系統也是其賺錢利器。今年9月特斯拉將其全自動輔助駕駛系統（FSD）在北美的價格調漲了25%，至1.5萬美元。

此外，特斯拉安裝Giga Press鑄造機以減少組裝步驟，以及透過網路而非透過經銷商銷售，都是其利潤優於同業的原因。