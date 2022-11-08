高雄市農業局為推動高雄地區智慧農業發展，建置「農來訊」提供農民入門的智慧服務。從去年開始推動補助計畫，降低農民智慧農業投入成本，今年推動27案場，兩年共達40個案場，從田間感測到智慧選別，希望透過智慧農業協助農產業轉型。為讓更多農友瞭解智慧農業應用的可能，農業局將於11月21日（一）9:00~16:30在軟科的亞灣新創園3樓台中港廳，邀集產官學計17個單位一起分享，即日起開放報名（報名網址：https://reurl.cc/Ydj1Lo ）。

高雄市農業局於11/21辦理智慧農業成果發表暨研討會，邀集產官學計17個單位一起分享(高雄市農業局提供)

「農來訊」的內容包含產銷資訊分析、在地農業氣象播報，也有AI應用，包括電腦視覺的木瓜成熟度辨識及數值應用的大智莊稼，今年獲得智慧城市創新應用獎獲獎以及世界資訊科技大會（WCIT）的傑出數位機會包容獎佳作，農民只要加入就可免費使用。

為協助智慧農業快速落地，「農來訊」持續開發智慧應用，並將成果開放，如全國有機米評鑑常勝軍，家族經營元品、日品有機米的陳毅鴻，今年也導入智慧農業，過去只能透過計時器設定灌溉時間，現在可以經由影像確保灌溉抽水正常，除了達到精準灌溉外，並且可以節省三成的交通往返時間。而「農來訊」也將大智莊稼的作物生育日數成果開放，毅鴻使用的智慧農業服務即有應用，開發溫度預測水稻的生長期的功能，可以輔助判斷水稻的成熟度。