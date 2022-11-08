台股大盤今日追隨美股續揚，新台幣也進入第三天升勢，盤中撇見31字頭，可惜櫃買市場今日反壓出籠收黑，留下一根上影線，也影響大盤上攻力道。盤初台積電(2330)續漲開高引領電子族群走多，加上航運、低軌衛星、驅動IC、ABF等族群紛紛上揚，拉抬大盤一度攻抵13389.25點，由於台積電400元近關情怯，多空膠著於13330~13360間，尾盤賣單調節鴻海(2317)、世芯-KY(3661)、華新(1605)、晶心科(6533)等，加上板卡廠創高拉回，多頭漲勢受阻，終場集中市場收13347.76點，漲124.03點，總成交值續增至2227.14億元；櫃買市場收172.75點，跌0.20點，日K止步連6紅，但總成交值仍續增至625.53億元。

證券分析師張陳浩指出，大盤指數連2日反彈，看得出來有築底的現象，OTC市場表現更為出色，預期在大選之前台股都能有所表現，並有機會碰觸到季線，不過，反壓太重，多頭並不會強攻。在操作上，若手中持股很多者不妨趁此時減碼，短線可留意PCB、ABF、航運、光學及汽車概念股。若是以中長期來看，現在可以勇敢執行存股策略，台積電、大型金融股都可以考慮。

盤面上台積電(2330)昨獲三大法人聯手買超，今日跳空收復月線，收在399元，上漲2.31%，明日股價挑戰400元整數關；驅動IC多頭強攻，天鈺(4961)、敦泰(3545)收在漲停板121元、76.5元；怡利電(2497)前10月營收年增近5成，收在漲停板75.7元；聯發科(2454)雖一度揚升2%，可惜賣壓沉重，終場收在平盤620元；貨櫃三雄的長榮(2603)、陽明(2609)及萬海(2615)全數收紅，航空雙雄華航(2610)收在17.6元，漲幅1.73%、長榮航(2618)收在25.4元，上漲3.67%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股今日量價持續揚升，躍過昨日的大量，在月線翻揚及指標偏多下，短線台股沒有減弱的跡象。目前離選舉還有段時間，台股又相國際股市仍落後，預期仍有反彈的空間。