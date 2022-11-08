男星馬俊麟2019年和同劇組的王瞳爆出不倫戀，原已接下《多情城市》卻慘遭換角，期間王瞳與歌手艾成結婚，馬俊麟被元配梁敏婷重新接納後，風波才逐漸落幕，沉寂近2年多，他驚喜在八點檔《市井豪門》露面，粉絲無不替他感到開心。近日他在社群曬出一張限動，竟同時有馬英九愛妻周美青、演藝圈大前輩陳美鳳，儘管2張照片是在不同時間拍攝，兩位美女的真實狀態仍掀起不小騷動。

馬俊麟自爆發不倫戀風波後，沒了演藝工作的他，多以教畫畫、賣滷味賺錢度日，也常在社群曬出照顧雙胞胎兒子的日常，隔著螢幕都能感受到他滿滿的父愛，最近不時也會和大家分享美食，像他7日就在限時動態PO出某間餐館的工作人員，分別和陳美鳳和周美青的超美合照，馬俊麟還在配文中寫下：「懂吃懂吃」，似乎他本人也去過這間餐廳，對該餐廳的評價頗高。

馬俊麟曬出陳美鳳和周美青的舊照，可見兩位美魔女的真實顏值和體態。

當時的陳美鳳穿著一件優雅的白色上衣，親切露出美麗端莊的笑容，肌膚找不到任何一絲皺紋和斑點，領口還開出一個小V，優美肩頸和美人鎖骨全都見客，不愧是全台最美麗的歐巴桑，至於馬英九的老婆周美青則是招牌俐落短髮，身上穿著短袖黑色T恤，打扮非常樸素低調，卻絲毫抵擋不住依舊青春的氣息，此外她與店家合影的親民作風，也讓許久未現身在螢光幕前的周美青格外有魅力。