雙腿不良於行的澳洲女子柯蒂絲（Natalie Curtis）日前搭乘廉價航空捷星航空（Jetstar）前往泰國，結果要下飛機時竟被告知使用航空公司的輪椅要收費，她因為先前從未被收費而拒絕付費，最終柯蒂絲用爬的爬出機艙。她事後在網路上分享自己的經驗，痛批是「最受侮辱」的飛行經驗，捷星航空後續公開道歉，不過強調是溝通不良，絕對不會對輪椅收費。

澳洲身障女子柯蒂絲（Natalie Curtis）日前搭乘廉價航空捷星航空（Jetstar）前往泰國，下機時借用走道輪椅卻被告知要收費，於是她用爬的離開機艙。

綜合澳洲媒體「7News」、飛航新聞網站「Simple Flying」報導，澳洲身障女子柯蒂絲日前與友人從昆士蘭的敦士市（Townsville），搭乘捷星航空飛往泰國曼谷慶祝生日，不過從新加坡轉往泰國的最後一段航程卻出了問題。

柯蒂絲本身的輪椅太大，無法進入機艙，因此她只能向航空公司借用較小型的「走道輪椅」（aisle chair）登機，她稱去程時航空公司並未向她收費，不過當班機抵達曼谷、她必須再借用輪椅下機時，空服員卻告訴她必須要等上40分鐘才有輪椅可用，而且還要付費，她當場拒絕了。

柯蒂絲說當時與空服員之間有些溝通障礙：「當我們抵達時，（空服員）問我們要收費，我沒有完全理解，我說，『不，我才不要付錢才能下機。』」她說當下空服員就只是站在那裡，「我剩下的選項就是坐到地上，然後開始爬。」

A Queensland woman with a disability has been filmed crawling along the aisle of a Jetstar flight after being asked to pay for a wheelchair to be transferred from her seat. Natalie Curtis refused because the service is normally free. https://t.co/VZ3A1cpmr5 #7NEWS pic.twitter.com/Q5e9EBhybo — 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) October 31, 2022

報導指出，柯蒂絲一共爬了約4公尺，同行友人艾爾芙德（Natasha Elford）用手機錄下了柯蒂絲在走道上倒退著爬行的畫面。

艾爾芙德說當時自己膝蓋也受傷了，因此沒辦法攙扶好友下機，「我真的對娜塔莉感到很抱歉，我當下感覺非常無望，我真的不敢相信發生這種事。」

她說空服員有試著要幫忙抬起柯蒂絲，但如果不慎鬆手、摔到柯蒂絲，結果會慘上10倍。

柯蒂絲事後在臉書以及向「7News」分享這次飛行經驗，她說「這輩子沒有這麼沒尊嚴過」，砲轟這次飛行絕對是「最受侮辱」的旅行經驗。

新聞曝光後，捷星航空發布聲明道歉，不過強調是溝通不良，絕對沒有要為使用輪椅收費。

聲明指出：「誤會導致走道輪椅送達機艙門的時間延遲，絕對不是因為要求收費而沒有提供輪椅。」

捷星航空也表示已經退費給柯蒂絲，並且提供額外賠償。

不過柯蒂絲仍強調不會再搭捷星航空，因為太受侮辱了，

美國「財經內幕」（Business Insider）網站報導，除了需要借用走道輪椅外，身障人士搭機時還經常面臨自己的輪椅被航空公司弄壞的窘境。