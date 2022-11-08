雙腿不良於行的澳洲女子柯蒂絲（Natalie Curtis）日前搭乘廉價航空捷星航空（Jetstar）前往泰國，結果要下飛機時竟被告知使用航空公司的輪椅要收費，她因為先前從未被收費而拒絕付費，最終柯蒂絲用爬的爬出機艙。她事後在網路上分享自己的經驗，痛批是「最受侮辱」的飛行經驗，捷星航空後續公開道歉，不過強調是溝通不良，絕對不會對輪椅收費。

澳洲身障女子柯蒂絲（Natalie Curtis）日前搭乘廉價航空捷星航空（Jetstar）前往泰國，下機時借用走道輪椅卻被告知要收費，於是她用爬的離開機艙。

綜合澳洲媒體「7News」、飛航新聞網站「Simple Flying」報導，澳洲身障女子柯蒂絲日前與友人從昆士蘭的敦士市（Townsville），搭乘捷星航空飛往泰國曼谷慶祝生日，不過從新加坡轉往泰國的最後一段航程卻出了問題。

柯蒂絲本身的輪椅太大，無法進入機艙，因此她只能向航空公司借用較小型的「走道輪椅」（aisle chair）登機，她稱去程時航空公司並未向她收費，不過當班機抵達曼谷、她必須再借用輪椅下機時，空服員卻告訴她必須要等上40分鐘才有輪椅可用，而且還要付費，她當場拒絕了。

柯蒂絲說當時與空服員之間有些溝通障礙：「當我們抵達時，（空服員）問我們要收費，我沒有完全理解，我說，『不，我才不要付錢才能下機。』」她說當下空服員就只是站在那裡，「我剩下的選項就是坐到地上，然後開始爬。」

報導指出，柯蒂絲一共爬了約4公尺，同行友人艾爾芙德（Natasha Elford）用手機錄下了柯蒂絲在走道上倒退著爬行的畫面。

艾爾芙德說當時自己膝蓋也受傷了，因此沒辦法攙扶好友下機，「我真的對娜塔莉感到很抱歉，我當下感覺非常無望，我真的不敢相信發生這種事。」

她說空服員有試著要幫忙抬起柯蒂絲，但如果不慎鬆手、摔到柯蒂絲，結果會慘上10倍。

柯蒂絲事後在臉書以及向「7News」分享這次飛行經驗，她說「這輩子沒有這麼沒尊嚴過」，砲轟這次飛行絕對是「最受侮辱」的旅行經驗。

新聞曝光後，捷星航空發布聲明道歉，不過強調是溝通不良，絕對沒有要為使用輪椅收費。

聲明指出：「誤會導致走道輪椅送達機艙門的時間延遲，絕對不是因為要求收費而沒有提供輪椅。」

捷星航空也表示已經退費給柯蒂絲，並且提供額外賠償。

不過柯蒂絲仍強調不會再搭捷星航空，因為太受侮辱了，

美國「財經內幕」（Business Insider）網站報導，除了需要借用走道輪椅外，身障人士搭機時還經常面臨自己的輪椅被航空公司弄壞的窘境。

文章來源：Queenslander with disability left to crawl off plane after Jetstar staff refuse to let her use transfer wheelchair without charge
文章來源：JetStar Refuses Passenger Access To Aisle Wheelchair Leading Passenger To Crawl To Exit The Aircraft
文章來源：Airline apologizes after a woman says she was forced to crawl off a plane because staff couldn't provide a wheelchair
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