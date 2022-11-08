百萬粉絲訂閱的YouTube頻道《J-Bao賤葆》，由賤葆攜手三大女主松鼠、晨晨、品子一同拍攝各種女生日常，深獲粉絲喜愛。近日，賤葆曝光品子「全台只有三位」的職業祕辛，吸引數萬名觀眾按讚分享。

過去曾被譽為「一字馬女神」的品子，是賤葆的大學學妹，過去曾在影片中以驚人柔軟度爆紅。近日，被賤葆帶著松鼠、晨晨突襲探班。曝光品子平時布拍影片的職業竟是「武打演員」，還驚人表示全台灣僅有三位女武打演員。

影片中介紹三種級別的武打動作，在初階及中階武打中，賤葆他們還可以藉由老師的示範，一同體驗動作以及扭打的過程，而到了高階武打動作時，鋼絲、護具輪番上場，幾人僅能看著品子吊著鋼絲，踩著軟墊飛越架子，精彩場面讓人看的熱血沸騰，連場下圍觀的松鼠與晨晨也忍不住驚呼連連，而最後賤葆與品子的逗趣對打動畫，更是讓人捧腹大笑。

影片曝光後，短短時間內已破百萬人觀看，不少粉絲興奮留言，表示「希望有天品品能拍電影給大家看」、「希望你們可以在各自的領域裏有更高的成就」、「果然只有賤葆才能超越賤葆，變身那一段有驚艷到，品子也要好好努力不要受傷」、「變身那段的剪輯也太帥了吧，果然是葆哥的作品，超有質感的。」