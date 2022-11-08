本月底就是地方首長選舉，國人如遇確診將無法出門投票，引發違憲疑慮。中央流行疫情指揮中心今天表示，民眾如確診想看病，千萬不能要求醫師不通報，否則將害醫療單位受罰，此外若在居家照護期間任意外出，依法最高可罰100萬元，呼籲確診民眾勿以身試法。

指揮中心雖然日前宣布放寬確診者隔離天數，從原先的7+7方案改為7+n，14日起再縮短為5+n，但仍然得隔離至少5天，因此國人如在投票日前夕確診，將不得外出，否則就會觸法。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，快篩陽性的民眾如前往醫療機構就診，不得要求醫師不通報確診，否則將害醫療單位、醫師依傳染病防治法受罰，此外後續取得口服抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）、莫納皮拉韋、清冠一號等都會受影響。

此外，近期傳出桃園、彰化擬將確診者名單進行勾稽，提供給中選會在選舉當天進行列管，指揮中心發言人莊人祥指出，目前無此規劃，中選會也沒要求要將確診者資訊進行勾稽，將向這兩縣市進行了解。

莊人祥提醒，國人如在投票日當天確診在家隔離，依法不得外出，否則地方衛生局可依傳染病防治法進行裁罰，裁罰金額視違規情節可開罰20萬至100萬元不等。