國民黨新竹市長候選人林耕仁一改連日來猛攻民眾黨對手高虹安的大砲姿態，今天開記者會說明希望選戰回歸政見主軸，外界有人認為這是國民黨中央下的指導棋，國民黨主席朱立倫今天赴桃園市為黨籍市議員候選人加油打氣，對於此事他說，各縣市選舉由各縣市自己來主導，但是國民黨基本政策就是主打好好做事情，實實在在腳踏實地來打拚，他也說，希望林耕仁好好腳踏實地，不管是空軍、陸軍都好好加強

朱立倫說，國民黨選戰主軸基本政策就是好好做事情，實實在在腳踏實地來打拚，不管在北北基桃或是各縣市都是一樣的態度，就像桃園市的張善政是實實在在做事情，過去這段時間民進黨不斷抹黑張善政不斷抹黑國民黨的候選人，但他相信絕對百分之一百禁得起考驗，也絕對會獲得勝選。

而林耕仁選擇不再攻擊高虹安，外界也認為是擔心票源流向民進黨的沈慧虹，或是激起高虹安的同情票，朱立倫表示，關於新竹市長選戰最近還會再做民調來評估，他要強調，2個月前林耕仁是第一的、是最高的，2個月來林耕仁可能在空軍上沒有好好發揮，變成好像就是沈慧虹和高虹安聲量非常高，他變成第三，所以希望他好好腳踏實地，不管是空軍、陸軍都好好加強，這一段時間他的選情也逐漸回穩，最後的情況是怎麼樣，最近還要做一個評估。