41歲日籍女星田中千繪2008年在台演出《海角七號》走紅，從此跟台灣結下緣分，也因此長期定居在台灣，但原來早從她父母親起就開始結下和台灣的緣份，今(8日)稍早，她發文表示身為彩妝師的父母32年前曾說要來台灣做重要的特殊化妝工作，當時她懵懵懂懂，現在才知道爸媽竟然就是1990年夯劇《浴火鳳凰》中「嘟嘟」一角的特殊化妝師，讓她與有榮焉。

田中千繪演出《海角七號》時便和男主角范逸臣傳出假戲真做，但兩人不認戀多年，今年5月媒體報導，兩人愛情長跑14年沒結婚，全是因為田中千繪身為知名彩妝師的爸爸田中東尼不答應，而田中東尼相當疼女兒，過去曾來台默默陪愛女參加《KANO》電影宣傳。

田中千繪的爸爸田中東尼是知名彩妝師，曾來台陪女兒跑宣傳活動。（圖／中時資料照片）

對此，田中千繪否認，表示那只是媒體亂報導，爸爸對這事完全沒意見，常說：「只要女兒開心就好」，反倒是也是身為彩妝師的媽媽比較關心女兒何時要結婚，可見父母倆都視她為掌上明珠疼愛。今稍早，田中千繪轉發媒體人「旁白鴿」的臉書，進一步揭曉父母的厲害背景，她寫下：「記得我小時候，我的父母親跟我說要去台灣做特殊妝工作，那時候還很小的我，完全不知情，自己的父母親飛去台灣做什麼樣的工作。」

田中千繪發文。（圖／翻攝自田中千繪Tanaka Chie臉書）

田中千繪被瞞了32年，最近才知道父母親當年是《浴火鳳凰》的特殊化妝師，「原來他們當年做了這麼可愛的『嘟嘟』，還給好多台灣朋友留下童年回憶」，而前陣子她才剛接到該劇製作郭董的電話，這才知道父母當年的貢獻，雖然她當時還小，不知道那部戲裡的「嘟嘟」有多活躍，但很開心大家都記得這角色，「我父母親知道也一定會很開心的」。

見此，有網友回應：「嗶啵（嘟嘟）是天線寶寶的始祖」、「原來我們的童年回憶之一也是經過千繪爸爸的巧手製成，太厲害了」、「千繪，這是台灣人的回憶，謝謝爸爸的智慧」、「妳的爸爸太強了，這是台灣人的回憶」、「原來妳們家跟台灣這麼有緣」、「這個真的是我童年的回憶啊⋯⋯每天必看的連續劇」。