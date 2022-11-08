警察大學校長陳檡文日前被媒體與前立委踢爆，曾在2017年警政委員任內與林秉文等人出入信義區豪宅招待所，被質疑嚴重違反警紀。陳檡文當時回應，他是奉命情蒐白狼張安樂，強調有其正當性。不過，據時代力量立院黨團向警政署查詢，警政署回應指出，經查無陳事前申請及事後報告的相關書面資料。

警政署長黃明昭表示，督察室沒有查到當年陳檡文的報備資料，也沒有發現事後報告，因警大與警政署是平行單位，是內政部主管，所以會將調查結果交給內政部，由內政部處理。

根據警政署函定的《警察人員與特定對象接觸交往規定》，係採原則禁止、因公許可的原則，但可事前申准、事後報告。這項規定，下至一線三星警員，上至三線四星署長理論上都應遵守。不過實務上，卻很難落實。原因在於「接觸」的定義，以及「特定對象」為何。

該規定第一條寫明，警察人員除法令另有規定外，未經核准，禁止與治安顧慮人口、不良幫派組合分子、經營色情、賭博、破壞國土及其他不法業者，以書面、電信通訊、面晤、參與聚會、婚喪喜慶、飲宴應酬等方式進行之聯繫、交際行為。

陳檡文在三線三星警政委員任內，自稱與業者至招待所情蒐白狼，且說是「奉命」，因此時代力量黨團函請警政署說明，據了解警政署回應稱，查無陳事前申請及事後報告的相關書面資料。

究竟陳檡文是奉誰之命？事後向誰報告？恐怕只有當事人自己知道。

不過在警政署回函後，前立委也在臉書痛批，指陳嚴重違反警紀，竟還公然說謊，點名行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇，「還要繼續包庇嗎？」直指陳已不適任警大校長，也要求廉政署、監察院，依法懲處、依法糾彈。