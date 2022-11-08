藝人林瑞陽和張庭夫婦在大陸經營的美妝品牌「TST庭秘密」，日前遭到指控涉嫌網路傳銷而遭到當局扣押約20億人民幣（約新台幣89億元）的財產，4日早上9點他們也在河北省石家莊召開聽證會，直到7日晚間才結束。而聽證會上，張庭夫婦請來了約30位律師出席，案情有可能出現極大的逆轉，張庭本人也在聽證會後首次發聲，再次引發熱烈討論。

根據大陸媒體《澎湃新聞》的報導，張庭夫婦的傳銷案聽證會一共進行了4天，雖裕華區市監局當庭出示山西某科技有限公司所出提供的《關於TST庭秘密涉嫌網絡傳銷電子數據採集、固定、存放、搭建、鏡像恢復報告》當作證據，但被張庭的律師團發現，該公司沒有電子數據鑒定資格，報告出示人張某、尹某也沒有鑒定資格，且兩人提交的其他證書，疑似是偽造，在相關的官網上根本無法查驗，因此建議撤案。

聽證會結束後，神隱許久的張庭也終於在微博上發聲，表示「我在等個公正的裁決，相信祖國」並轉發一則以「調查方證據被指涉嫌多處造假，張庭案反轉」為題的文章。內容提到，有知情人士透露，該起案件共有17冊案卷，累計1萬多頁，還有大量的電子數據資料，但是裕華區市監局不僅不讓律師拍照、複製，也只提供7天時間摘抄，顯然不可能完成。但是律師在摘抄中仍發現問題，包括舉報人李某的身分證地址、工作單位、收信地址等，都不在石家莊裕華區，該區市監局對該案都無管轄權，使案情疑似出現反轉，讓不少人等著看結果。

而根據大陸的《市場監督管理行政處罰聽證辦法》規定，聽證主持人必須在5日內提供聽證報告，並將聽證筆錄與其他證據上報市場監督管理部門負責人，最後再由市場監督管理部門結合聽證報告意見做出最後決定。但此案的涉案金額恐高達恐高達百億人民幣（約新台幣441億元），因此也引發社會高度關注。