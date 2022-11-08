俄軍瘋狂求生 烏克蘭無人機追殺也沒轍

俄烏戰爭打了超過8個月，雙方都不斷動用無人機，你來我往，頻頻發動攻勢。而一段在社群網上瘋傳的錄影顯示，一名俄軍在面對烏克蘭無人機投彈攻擊，驚恐之餘，為了保命，乾脆豁出去，趁炸彈還沒爆前，竟然伸手把它們丟出去。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）7日報導，由烏克蘭無人機拍攝的錄影顯示，1名受傷的俄軍躲在戰壕內，面對烏克蘭無人機攻擊，險中求中生，救了自己一條小命。Visegrad24新聞網雖在6日公開這段錄影，但確切的地點不明。

錄影顯示，烏克蘭無人機投下炸彈，其中一枚雖然落在這名俄軍背上，但沒爆炸。他見狀隨即抓起炸彈，遠遠把它丟開。當這名俄軍蜷伏在戰壕內時，第2枚炸彈落在他雙手邊，而他又把它丟開，炸彈隨即在幾公尺外爆炸。雖然第3枚炸彈落在距離他幾公尺外的地方爆炸，但他並未受傷。

Russian soldier catches 2 bombs dropped by a Ukrainian drone and throws them away after catching them.



Crazy footage. pic.twitter.com/m0EF1OV6hp — Visegrád 24 (@visegrad24) November 5, 2022

然而，錄影不到40 秒，並未顯示這架無人機是否繼續投彈攻擊，也不知道這名俄軍是否成功逃脫。但據說這起攻擊發生在今年春天，後來這名俄軍驚險逃過死劫。隨著俄烏戰爭持續，雙方使用廉價無人機攻擊的頻率也愈來愈高。