無黨籍台北市長候選人黃珊珊今下午前往萬華區走訪艋舺服飾商圈，被問及王必勝昨態度急轉彎，公布高端審查委員背景。（陳薏云攝）

高端疫苗保護效益審查結果成為選戰攻防重點，指揮中心指揮官王必勝昨下午才說為避免專家受到騷擾、霸凌，不會公開專家名單，卻在當晚自行公開了14位專家委員加上1位專家召委的背景，外界批評擠牙膏式公布，而無黨籍台北市長候選人黃珊珊則舉台北市標案委員例子，強調審查不能有權無責，事先就要公開，而不是事後擠牙膏，也痛批「有這麼大的權力去審查卻不敢去負責任是怎麼回事」。

黃珊珊今下午前往萬華區走訪艋舺服飾商圈，被問及王必勝昨態度急轉彎，公布高端審查委員背景，黃珊珊強調，台北市所有的標案，審查委員都是公開的，事先讓大家知道才能防止弊端，審查不能有權無責，且高端EUA說是用表決通過，那就讓他們表決的人為自己的決定作負責。

黃珊珊說，「公開透明還是我們的原則，如果沒有做到公開透明只讓市民去想，那將來的市府會怎麼樣？」

黃另表示，有這麼大的權力去審查卻不敢去負責任是怎麼回事，以前就是這樣才產生很多弊端，台北市政府所有的審查委員全部公開透明後，沒有什麼弊端可言，被公布名字的審查委員當然不可能跟任何人有不當的往來，反而覺得這樣子的狀況是最好的，黃最後強調，「事先就要公開，而不是事後擠牙膏。」