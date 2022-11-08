一名父親分享，就讀國小一年級的女兒，第一次段考竟然只考了58分，考試內容是很簡單的生活題，經過詢問才知道女兒嫌題目太長，沒耐心看就亂猜，讓他大嘆要把這張具有紀念價值的考卷珍藏，引起網友討論，不少過來人笑說，第一次難免失常。

一名男網友今天在臉書社團《爆廢公社二館》上發文說，這張充滿紀念性的考卷必須留下來，國小一年級的女兒第一次段考竟然只考了58分，讓他有點傻眼，也認為不及格的分數會不會出現得太早，也忍不住求助大家，孩子到底要怎麼教？

男網友表示，考卷內容是最簡單的生活題，實在不懂為何女兒會答錯，後來詢問才知道，原來女兒嫌題目的字太多，所以懶得看，就隨便亂猜，最後才會出現不及格的分數，讓原PO相當無言。

貼文引起網友討論，不少人安慰原PO說，畢竟是第一次考試，孩子失常很正常。「這樣才有進步的空間」、「我小兒子讀一年級時也這樣，都亂寫不及格」、「字比較多就懶得讀的+1」、「往好處想，第二次段考就能上台領進步獎」、「第一次嘛，還搞不懂考試這玩意，以後上手了就會好的」。

另有網友表示，考試成績沒有那麼重要，小時候會讀書不代表長大比較有成就，「我國小一年級沒考超過10分，後來國立碩士畢業，現在是科技公司主管」、「安啦，以前念書不及格墊底的，現在都是老闆」、「以前班上倒數三名的現在都當老闆，以前老師最看好的，薪資比我低，還負債700多萬」。