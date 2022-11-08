台灣汽車金融龍頭-和潤企業表現搶眼，第3季合併營收59.14億元，合併稅後淨利10.44億元，每股盈餘(EPS)1.77元，年增20.41％，累計前三季合併營收165.61億元，稅後淨利30.31億元，每股盈餘(EPS)5.24元，年增20.74％，合併保有資產逾2384億元，包括營收、稅後淨利、每股盈餘、保有資產持續改寫歷史新高。

從營運地區別來看，和潤在台灣、大陸地區累計獲利分別較去年成長24.6％、17.53％，台灣主要受惠於中古車、機車、醫療、營建機具分期付款業務擴大發展，以及子公司和勁企業、和雲行動服務（iRent）營運穩健，進而帶動獲利；大陸則是營業收入及認列業外稅務利益增加，推升獲利。

和潤企業10月自結營收也傳出佳績，合併營收總計20.03億元，年增23.91 ％，創歷史單月最強營收，累計前10個月合併營收185.65億元，年增28.18％，已超越去年全年營收，持續雙位數成長表現。

在創造企業獲利之餘，和潤企業也以實際行動為社會、環境做出具體貢獻，於10月底獲台北市商業會表揚，頒贈「111年度優良商號」，該獎項由台北市政府彭振聲副市長親自頒發，和潤企業由營業本部長林瑞基副總經理代表領獎。該獎項主要表揚誠信經營、落實社會責任、力行環境保護及強化公司治理，實踐ESG理念之優良商號，在各項指標審核通過下，方可獲得表揚。