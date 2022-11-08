國民黨立委陳雪生今天在立院院會建議行政院長蘇貞昌，小三通的復航受到金門馬祖以及大陸台商的期待，他跟對岸台辦談過了，能否比照航空公司的模式，由公司或民代跟對岸協調，再回來跟陸委會報告參考；蘇貞昌則表示，「我們是有政府的」，要就政府跟政府談，不要已讀不回，「告訴他不要來這套！」

陳雪生表示，小三通復航可以緩和兩岸氣氛，對金門馬祖人民跟台商來說也都很重要，之前陸委會說對岸把CIQS給關閉了，但他聯絡過福建省台辦主任林文生跟福州市台辦主任鄧達木，他們都說CIQS的建置都還在，人員也都在崗位上。

蘇貞昌則說「沒有喔」，陸委會的了解是我方700多個都還維持，但是對岸的都撤銷了，陸委會說撤掉了，你說他們沒撤掉，事實是怎樣要跟陸委會主委邱太三核對一下。

陳雪生指出，現在的問題在雙方疫控機制不同，我方公布入境錯失了，對方還沒公佈，雙方高層不讀不回，那他建議是不是比照航空公司模式，讓航商或是民意代表去跟對岸談，談完之後再回來跟陸委會報告做參考，希望小三通能夠在春節前就能復航。

蘇貞昌強調，喊打仗都是當權者，尤其都是極權者搞的事情，「從來都是中國說要打台灣，台灣都沒說要打中國，除了國民黨以前喊要反攻大陸以外，現在都不提這個了」，人民最不願意打仗，蔡總統也說兵戎相見非選項，健康有序交往對人民多好，尤其金門馬祖跟對岸近在咫尺，如果能往來該多方便。

對於陳雪生的建議，蘇貞昌說，是政府之間要談好，對岸硬是不承認我們政府，要叫人民對人民、航商對航商，「沒這種事！」我們是有政府的，談清楚就好，不要已讀不回。

陳雪生則埋怨，空中的模式都已經建立了，希望用民間航商的方式去，「要政府跟政府去談的話，這件事就開花了。」

蘇貞昌說，那是那邊的問題不是我們這的問題，「你告訴他不要講那套，跟他們說，他那麼大，不要沒自信，台灣不會打他，台灣就在這，也不會打他，叫他有自信點，你要告訴他，給他開導開導。」