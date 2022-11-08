一名網友抱怨社區某鄰居近期瘋狂檢舉騎樓違停車輛，他說自己住了30多年都是這樣停車，該鄰居卻每天照三餐檢舉，上個月就高達1300次，連警察都無奈，每晚來驅趕，住戶們怨聲載道；有網友回應，大法官釋憲稱騎樓通道雖是供公眾通行，只要「不礙於通行」，所有人仍有管理使用、收益處分等權利。

該網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他在自家騎樓停車停了30多年，鄰里間都相安無事，不過日前被不斷被人檢舉違規，「突然天天被趕被警察開紅單，每天照3餐檢舉，生活突然改變了」，上個月檢舉次數更高達1300次以上，連警方都很無奈，因為有接獲報案就必須到場驅趕開單。

該網友強調停車的區域雖為騎樓，但都是自己的建地，他無奈PO文說也沒辦法變更建照成非騎樓，原本該透天厝時就是預備用來停車，「怎麼自己家門口自己的建地就不能停車…真的不懂」，每天鄰里間都要一直出來移車、收罰單，「滿足這位仁兄的變態的慾望」，

有網友留言解釋，大法官曾釋憲解釋，騎樓通道建造是供公眾通行，所有人雖不因此完全喪失管理、使用、收益、處分之權能，但其利用行為原則上「不得有礙於通行」，因此只要留有通道讓公眾通行，屋主可以申請提行政訴訟，「看過類似新聞報導有提到：提起行政訴訟，主張該騎樓屬私人土地、尚留有通行空間等」、「所謂的公眾通行，每一棟建築空間不一，提行政訴訟吧」、「查地籍圖是否是法定騎樓，若不是在會勘確認地目之前的罰單可以撤銷」。