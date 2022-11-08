警政署保安警察第三總隊第一大隊今年5月曾破獲市價約7億元的大麻走私案，新北地檢署今依違反毒品危害防制條例起訴陳男，其餘共犯被依涉運輸毒品罪起訴、通緝。（新北地檢署提供）

警政署保安警察第三總隊第一大隊今年5月曾破獲市價約7億元的大麻走私案，陳姓主嫌與多名同夥組成跨國運毒集團，集團收購經營不善的公司，以15萬餘元訂購大麻花貨櫃，從加拿大走私，將456公斤的大麻夾藏在木粒中，海運至台灣，新北地檢署今依違反毒品危害防制條例起訴陳男，其餘共犯被依涉運輸毒品罪起訴、通緝。

檢方指出，該跨國運毒集團是由陳男、林男出資擔任幕後金主，集團去年8月決議從加拿大走私大麻，由陳男擔任台灣收貨人，集團以20萬元買下經營不善公司，向加拿大訂購大麻，今年3月從加拿大走私409包大麻，並在5月租用新北市泰山區貨櫃藏儲存放，警方接獲線報後，趁著集團成員監看卸貨時，前往逮人。

陳男原先被拘提到案後否認犯案，辯稱不知同夥要進口大麻花，也未供出毒品來源，但偵查時卻具狀坦承有運輸大麻，並辯稱是聽從同夥指示，且有勸阻同夥不要去領貨，不過，檢方依據同夥的錄音譯文，認為陳男對大麻運輸過程知之甚詳，又能指導同夥應對查緝和訊問，陳男也將同夥稱為「自己人」，因此認為陳男辯詞只是臨訟卸責之詞，不符減刑規定。

檢方認為，大麻具有相當成癮性，陳男為追求個人利益，漠視毒品將對人民造成危害，若流入市面，將無法遏止國民暴露於毒品危害風險，陳男犯後還勾串同夥做不實陳述，甚至用不詳方式獲得同夥羈押禁見後的答辯方向和內容，企圖影響檢警偵辦方向、司法審判的正確性，偵查中又飾詞否認，態度惡劣，因此依違反毒品危害防制條例起訴外，也建請法官從重量刑。

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