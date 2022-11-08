受到俄烏戰爭、清零措施及全球股市重挫等因素影響，大陸富豪的財產快速縮水，胡潤百富榜上的總資產價值下跌18%，上榜人數比去年減少11%，身價達100億美元的人數也比去年減少29人。

路透社報導，今年全球景氣快速反轉，加上俄烏戰爭爆發、大陸維持清零政策及強勢升息導致股市重挫等負面因素衝擊，能以身價至少50億美元擠進排行榜的人數下滑11%至1305人，身價達100億美元的人也比去年減少29人至56人。

從富豪榜的總資產進行觀察，今年僅剩3.5兆美元下滑18%，讓胡潤百富董事長胡潤直說：「這是百富榜24年來第5次出現總人數下降的狀況，更是歷史上人數減少最多的一次。」

大陸飲用水與飲料品牌農夫山泉創辦人鍾睒睒以650億美元身價蟬聯首富，其資產成長17%，排名第二的是TikTok字節跳動的創辦人張一鳴，但受到TikTok市值下跌的衝擊，張一鳴的身價也暴跌28%，排名第三的是電池製造商寧德時代董事長曾毓群。

此外，由於科技股走跌，騰訊創辦人馬化騰的身價慘崩146億美元，摔至第五位，馬雲家族也從去年的第五名下滑至第九名。