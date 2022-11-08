勞動部今年開放符合年資及技術門檻的移工可轉換成中階技術人力，由於原本移工薪資不用計入勞退舊制總薪資計算，但轉換成中階技術人力後就要計入，若未按月提撥勞工退休準備金，可依勞基法處2萬至30萬元。

據統計，今年10月底，已經雇主為1291名移工提出申請轉換成中階技術人力，核准691人、不許可2人，核准又多為製造業，如果原本沒有適用勞退舊制勞工，則要開立專戶。

勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨表示，事業單位如果有適用「勞動基準法」退休金制度（勞退舊制）的勞工，雇主應開立勞退舊制帳戶，並且每月提撥2％至15％勞工退休準備金至專戶，否則可開罰2萬至30萬元罰鍰。

據統計，截至去年年底為止，共有8萬4954家事業單位僱用64萬8000餘名有勞退舊制年資的勞工，謝倩蒨提醒，僱主應每年年底前估算符合勞退舊制自請退休或強制退休的勞工，如有不足則要一次補足差額，否則可處9萬至45萬元罰鍰。