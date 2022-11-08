永豐銀行致力打造友善金融環境，線下到線上、360度實現無障礙場景；永豐銀行舉例指出，民眾於永豐全台125家分行臨櫃都可採「口說」方式、免動手填表單即可完成交易，協助書寫不便的高齡或身心障礙等族群維護其金融自主權利；10月則於臨櫃導入即時「聽障人士視訊手語翻譯服務」以協助聽、語障礙者獲取金融資訊等，逐步建立友善環境。

永豐銀行各分行營業大廳皆設置服務鈴，由專員引導有需要的客戶使用「無障礙服務櫃台」辦理業務；年底前擬陸續增設適合視障人士使用的無障礙ATM至25台，及提供身心障礙客戶每月3次ATM跨行提款手續費減免優惠；同時新增高齡族群適用的「24小時樂齡服務專線」，由專人直接接聽且提供服務。

除持續優化分行各項措施與自動化設備，永豐銀行網路銀行MMA公共資訊網與網路ATM均已通過無障礙標章審核，視障人士可透過讀報軟體使用網路ATM，也以較大字體和醒目顏色提醒客戶交易須知及步驟；行動銀行APP和數位帳戶大戶DAWHO均通過無障礙檢測，其中，行動銀行APP具備語音辨識和關鍵字智慧搜尋功能，客戶同樣可採「口說」方式查詢或交易，以科技創新實踐普惠金融。

永豐銀行官方網站設置「金融友善服務」專區，提供完整金融友善措施、各營業據點的無障礙服務及設施與無障礙網頁資訊等。詳細資訊請連結永豐銀行官方網站或金融友善服務專區查詢。