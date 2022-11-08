獅潭鄉台3線沿線有許多美麗河域風光，值得騎遊客一覽客庄之美。（謝明俊攝）

獅潭鄉台3線沿線有許多美麗河域風光，值得騎遊客一覽客庄之美。（謝明俊攝）

苗栗縣境內台3線現已成為假日許多自行車客騎遊的重要路線，每逢假日總見到大量自行車沿台3線行進，為了讓自行車客有更多的便利服務，苗栗縣文觀局向客委會爭取經費，在台3線沿線的3處鐵馬驛站派出所，建置自行車架等設施，吸引更多騎遊客前來台3線一探客庄之美。

苗栗縣境內台3線自1997年全面拓寬以來，行經苗栗縣頭份、三灣、南庄、獅潭、大湖及卓蘭等客庄，純樸的人文環境及少受汙染破壞的自然景觀，使得許多民眾喜歡到台3線旅行，享受自然純淨的旅遊環境。

近年來，政府推出浪漫台3線政策，全面活化客家文藝能量，結合生活、文化、生態、產業與觀光等面向，活絡客庄文化及產業經濟，打造苗栗縣境內台三線成為最適合旅遊為起始的客庄代表路線。

苗栗縣政府文觀局積極爭取獲得客委會核定補助135萬元，辦理「浪漫台三線─三灣鄉與獅潭鄉自行車休憩節點空間環境改善計畫」，已於今年10月下旬開工，工期約為60天，預定於今年12月中旬完工。計畫中選擇台3線行經的苗栗縣獅潭鄉與三灣鄉，在原有警方體系中的鐵馬驛站，包括和興派出所、百壽派出所、大河派出所等地點，增設自行車架、打氣筒、新增壓花地坪及平台欄杆修繕等設施。

文觀局長林彥甫表示，本計畫為配合浪漫台三線自行車道，於自行車道周邊景點，營造自行車休憩節點，並結合台三線天然風光及客家環境及文化資源，發展客家文化創意產業，提供多元化觀光遊憩體驗服務。