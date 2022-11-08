六龜蜜風鈴上架全家便利商店，即日起在全台100多家店鋪可買到350g裝的蓮霧，並同時上架全＋1社群電商，讓民眾忙碌之際，也能方便吃到脆甜水果。(高雄市農業局提供／林雅惠傳真)

高雄六龜蜜風鈴蓮霧清甜香脆，深受消費者喜愛，高雄市政府農業局與福和生鮮合作，將六龜蜜風鈴上架全家便利商店，即日起在全台100多家店鋪可買到350g裝的蓮霧，並同時上架全＋1社群電商，讓民眾忙碌之際，也能方便吃到脆甜水果。

高雄六龜生產的蜜風鈴蓮霧2021年遭大陸阻斷外銷通路後，高雄市政府農業局就不斷開拓國內通路，去年曾與國內連鎖量販店家樂福合作，推出「支持台灣在地農業－我台灣我驕傲」專區，將在地農產品包括蜜風鈴等推薦給大家，讓消費者在家樂福就能買到。

另六龜區農會自2016年與全家便利商店異業結盟開設的「六龜農會店」以來，店內展售別於其他店舖的高雄農特產品，是當地旅遊必訪的伴手禮店。

六龜區農會總幹事林芷蕾表示，六龜區農會今年因應趨勢，在農業局的輔導下推出全新蓮霧禮盒包裝，亦擴大電商領域的投入，網站加強使用者體驗的流暢度，讓消費者可透過六龜區農會官網下單，將新鮮蓮霧宅到家。

高雄農業局局長張清榮表示，民眾在疫情期間已習慣使用網路購物，農業局也輔導產地加強包裝與物流，穩定到府品質，這次在「全家」推出全＋1社群電商下單方案，只要於線上下單產地就會進行整貨備貨，將優選鮮果零時差的運送到離家最近的「全家」據點。

張清榮指出，希望在現代人忙碌的生活下，也能高效率的採購水果，從水果中補充豐富的營養素，只要認明盒裝上有高雄首選標章，就是來自六龜產地的脆甜好果。