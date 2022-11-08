民進黨桃園市長候選人鄭運鵬8日下午至蘆竹區進行車隊拜票。（陳夢茹攝）

鄭運鵬今天到蘆竹進行車掃，引用動漫名言直呼「對台灣的責任就是我立下的死志！」。（陳夢茹攝）

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬8日下午至蘆竹區進行車隊拜票，談及若用1部動漫作品形容自己，鄭運鵬說，選舉雖要耗費很大的體力，但是充滿熱血並賦有重要使命，要承擔責任絕不退縮，動漫作品《魁！！男塾》中有句經典名言「青年啊，要立死志！」他直呼「對台灣的責任就是我立下的死志！」。

鄭運鵬表示，今天一早便趕了很多的行程，自己身為蘆竹外孫，終於來到在地信仰中心五福宮參拜，相信選舉一步一腳印，再加上過去市長鄭文燦8年任內1個人當3個人用做出好成績，市民朋友都相當認同鄭文燦的好成績，他們也發現未來8年是桃園發展的關鍵8年，大家期待我未來不只是在鄭文燦的基礎上發展桃園建設，更可以超越鄭文燦，讓桃園延續下個黃金8年。

提及蘆竹地區的建設，鄭運鵬說，興建蘆興南路交流道是地方上期待很多年的建設，自己向中央爭取7成補助，讓工程順利進行、交通瓶頸能解套，蘆竹南崁地區已發展2、30年，是非常熱鬧的地區，若沒有第2套交流道，未來的交通沒辦法紓解，此外，未來台積電落腳桃園更是下個階段的里程碑。

鄭運鵬用動漫作品《魁！！男塾》形容自己，他表示，從小看動漫長大，這部動漫很有正義感、很熱血，也是非常激勵人心的作品，我的個性是若要我承擔責任時，我絕對不會退縮，《魁！！男塾》中有句經典名言「青年啊，要立死志！」，更直呼「對台灣的責任就是我立下的死志！」會全力以赴、贏得勝選。