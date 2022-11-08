「歡巨大禮包」適合送禮或是用作耶誕交換禮物。（宜蘭食品提供）

「歡巨大禮包」僅限網路通路銷售，此次附贈的「Q萌暖暖毯」柔軟滑順，受到網友好評。（宜蘭食品提供）

雙11網購節即將到來，許多商家趁著後疫情時代，期盼能掌握商機，引來更多消費者買單，紛紛祭出超殺優惠，適逢旺旺宜蘭食品創立60年，今年旺旺、浪味仙等系列品牌也都紛紛推出雙11專屬優惠。除此之外，一年一度的「歡巨大禮包」再度登場，大量的餅乾零食及實用的超值好禮，往往甫推出就引發搶購熱潮，此次迎合即將到來的秋冬之際「歡巨大禮包」特別嚴選「Q萌暖暖毯」來陪伴粉絲度過寒冷冬天。

此次附贈的「Q萌暖暖毯」精選柔軟的面料，可愛滿版的「旺仔圖騰印花」更是擄獲大小朋友的心，期盼能在雙11期間讓消費者掏出荷包搶購，一起加入Q萌旺仔俱樂部的行列。

內容物不僅有Q萌暖毯，還有眾多好吃零食，包含最經典的「旺旺仙貝」、「雪月雪餅」、「旺仔小饅頭」以及「無聊派大仙貝酥」，每款都是熱銷的招牌口味零食，搭配全彩印製的超可愛旺仔包裝，送禮自用都暖心。特別在雙11過後也將迎來歲末年終之際，用來交換禮物或送給心愛的親友，都是最好的選擇。

繼上一版「歡巨大禮包-內附Q萌浪味仙抱枕」引發搶購熱潮後，此次再度推出附贈暖毯的歡巨大大禮包，許多粉絲都稱中午午休、下午小睡通通都被可愛的旺仔與小仙子包了，如此高CP值的商品，勢必造成熱烈搶購。

此次「歡巨大禮包」僅限網路通路銷售，雙11期間搭配各家電商的優惠，也讓消費者更好入手，「歡巨大禮包」歷經六次熱銷改版，每次推出總引爆網路熱烈討論，許多網友也爭相發佈各種開箱文，這次推出的「Q萌暖暖毯」觸感柔軟滑順、可愛Ｑ萌，網友直呼不僅有顏值還更實用。

雙11優惠即日開跑，「歡巨大禮包」也上架各網路通路販售，包含momo購物網、PChome 24h、蝦皮購物及旺旺官方旗艦店等，官方旗艦店也特別推出滿111抽限量盲盒、滿499送正品一包，單筆結帳累計滿1111再折111的超殺優惠，期間限定，錯過可惜。