智能障礙王男在2020年間於苗栗縣遭自強號列車撞死，家屬提國賠求償，指控鐵道無防護措施、司機員未注意等缺失，王欠缺判斷危險及突發反應能力；台鐵抗辯，有護坡等形式不等「護欄」，肇因是王侵入鐵道、站在鐵軌內釀禍；司機員未超速，已緊急煞車，無過失。法官認定王的行為故意遭列車撞擊，一審及二審都判駁回，可上訴。

王男的外婆及母親提起國賠訴訟求償，指控王男會遭列車撞死，是因該處鐵路旁沒有護欄等防護措施，也沒有警告標示，公共設施欠缺設計及管理，且列車司機員疏忽未注意車前狀況。

家屬強調，王男中度智能障礙、行動不便，欠缺判斷危險、突發事件的反應力，並非自己故意遭火車撞擊，台鐵應負損害賠償責任。

台鐵抗辯，依《鐵路法》規定，行人不得侵入鐵路路線，事故地點有混泥土護坡、磚造圍牆及植被等天然及人工屏障，已有形式不等的「護欄」，以避免民眾誤闖。事故肇因是王男故意侵入鐵道路線，並站在鐵軌中。

台鐵說， 列車司機員並未超速，在王男跨入鐵軌前即開始緊急煞車，當時已不及鳴笛，並無過失或怠於執行職務。

法官函詢台中榮總在王男於2020年1月當兵前鑑定身心障礙驗退報告，認定他對自己經歷及周遭人事、環境變動有所認知，且通過普通重型機車駕駛執照考試，交通規則及路考都及格，有道路交通安全規則的通常認知，對侵入並站立在列車鐵軌中，應有將遭撞擊的危險判斷。

法官勘驗列車頭監視影像發現，王男從東側走入鐵路路線，跨入軌道，並轉身面向行進中列車的車頭，並站立在鐵軌中到發生撞擊，期間僅短短3秒，火車在撞擊後不到30秒即完全停車。

法官認為，事故肇因是因王男在列車駛近前侵入軌道，轉身面向行進中列車，列車駛近仍持續站立鐵軌內而遭撞擊，無任何閃避、逃離，與一般人見列車將至，會逃離以免遭撞擊的經驗法則不同，認定他是故意行為。

一審判決駁回，王男家屬不服提起上訴，二審仍判決駁回。

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