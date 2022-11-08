在農委會的農遊券加持下，基隆區漁會門市營業額暴增十倍。（張志康攝）

在農委會的農遊券加持下，基隆區漁會門市營業額暴增十倍。（張志康攝）

日前行政院農委會推出農遊券後，短短4天基隆區漁會營業額暴增10倍，漁會總幹事陳文欽表示，這次農遊券讓漁會電話不斷，員工們接到手軟，營業部也不斷補貨，尤其以石斑、白帶兩種魚最為搶手。

陳文欽表示，自農委會公布農遊券加碼活動以來，近幾天基隆區漁會的湧進大批民眾搶購漁產，漁會也加派人手因應，漁會營業部的架上不時有漁產搶購一空，工作人員還得隨時注意補貨。

陳文欽透露，上周六日基隆區漁會營業部湧進大量人潮，不少民眾鎖定高單價的石斑魚及白帶魚搶購，也有不少民眾表示，這次農遊券很有感，相當於用半價就能購得漁產。基隆區漁會的業績也暴增為平日的十倍。

陳文欽說，目前基隆區漁會的貨源充足，但由於搶購人潮眾多，漁會額外加派4、5人協助營業部門市，隨著視狀況補貨、招呼消費者。

不少民眾也在詢問，年底前會不會還有一波農遊券，讓這次沒買到的人，也能再買一次。