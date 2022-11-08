全國語文競賽將於12月3至4日，在新竹市光復高中、三民國中及培英國中盛大登場，今年大會主題標語為「竹字千里，以文會友」，來自全國的語文好手將在新竹市競爭角逐、彼此切磋。市府表示，歡迎全國各縣市選手、家長及老師一起響應盛事，除參賽之外，在賽事期間安排一趟知性又豐收的「文青之旅」，感受新竹年輕古城的魅力。

今在全國語文競賽開幕記者會上，由副市長李世珍、教育部終身教育司長李毓娟、原住民委員會教育文化處長楊正斌、客家委員會語言發展處長孫于卿、市府教育處長賴榮光、新竹在地書法家王晴頌老師等人，以「竹字千里、以文會友」流沙啟動儀式，為一年一度的全國語文盛事正式拉開序幕。

市府教育處指出，今年共計22縣市參賽，各縣市參賽人員總計2437位，競賽對象分為國小、國中、高中職、教師、社會等5大組，語別分為國語、閩南語、客家語及原住民族語，各語別又包含朗讀、演說、情境式演說、字音字形、寫字及作文等競賽項目。

為爭取全國佳績，新竹市自去年11月起，各級學校已開始陸續舉辦校內初選，在學校與指導教師的指導下，歷經新竹市語文競賽初賽及複賽脫穎而出，共有89位選手將代表新竹市，將與全國2437位優秀選手，角逐語文界最高殊榮。

教育部終身教育司長李毓娟表示，為普及國內本土語文教學生活化，今年也特別規畫試辦「本土語文讀者劇場競賽」，希望學生能以團體合作的方式，將劇場表演適時融入本土語文，以生活化、趣味化的方式結合課程，讓本土語文融入生活，並落實12年國教課綱素養導向教學，營造優良的校園本土語文學習環境。

李世珍致詞時也說，新竹市相當重視閱讀推廣，2014年時新竹市公共圖書館藏書量只有30萬冊，經由市府團隊提升資源後，目前公共圖書館藏書量（含電子書）已達172萬冊，足足提升了5倍之多，並設有香山、鹽水、動物園分館及龍山分館等7座圖書館分館，全市也建置12處虛擬電子書閱讀場域、3座微型圖書館，提供學生與市民24小時全天閱讀資源。