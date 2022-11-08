新北市淡水警分局交通分隊警員林育賢因胰臟癌於本月4日凌晨離世，享年50歲，噩耗遽傳，讓許多林育賢的同事及親友皆感到萬分不捨。

淡水警分局表示，已故警員林育賢是警員班144期畢業，從警資歷近30年，曾在保安警察第一大隊、交通大隊及派出所任職，2009年來到淡水交通分隊服務，但他在今年4月健康檢查時，發現罹患胰臟癌，仍樂觀積極治療，當同事們得知病況時，也都前往醫院關心，為他加油打氣，但最終不敵病魔，於11月4日凌晨離世。

淡水警分局指出，交通分隊接連面對許廷瑚、林育賢2位同事的辭世，失落傷感的心情久久無法平復，對於這位工作認真且好相處的學長突然猝逝，一同共事的同僚與學弟妹們都充滿不捨與惋惜，分局將全力為他爭取應有的權利。

淡水警分局表示，林育賢育有2名分別就讀國中、大學的兒子，除了與妻子感情恩愛和睦，對家庭的關愛更是無怨無悔的付出，忙碌的警察工作之餘，也會與家人好友出遊踏青，無奈造化弄人，林育賢於4日驟然離世，他永遠都是我們新北警家族的一份子，在這人生的最後一段路，希望大家可以共進袍澤之情，協助幫助照顧他的家庭。