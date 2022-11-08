桃園市八德區日前有員警接獲報案指稱，龍江路有2名小朋友獨自在家沒有上學，員警獲報趕抵現場敲門，果真有2名未滿12歲兒童獨自在家，無人照顧也沒去上學，由於聯繫不到家屬，便通報社會局家防中心介入。

八德警分局廣興派出所警員唐可欽、朱國瑋日前於10時許接獲報案趕抵現場，應門的分別是7歲的高姓男童與5歲的高姓女童。據了解，孩童的媽媽在離婚後帶著孩子與阿公同住，但媽媽經常不在家，常託付1名男性友人幫忙照顧孩子，阿公則是打零工維生，早上6點就出門上班，當天雖有留錢給孩童買東西，但2名孩童獨自在家、無人照顧也沒去上學，男性友人看不下去才報警通知警方。

警方在現場詢問孩童有沒有媽媽或阿公等人的聯繫方式，但孩童都不知道該怎麼與家人聯繫，員警便先到超商購買麵包、熟食、水、飲料給孩童吃，另一方面則通報社會局家防中心介入處理。家防中心指出，7歲的高姓男童目前就讀國小1年級，5歲的高姓女童則就讀幼兒園，家屬表示當天因突發狀況來不及送孩子去讀書，才會讓2人獨自在家，目前都有正常上下學，市府會持續追蹤關懷孩子的狀況，視情況給予協助。

警方提醒，若家中有未滿12歲兒童的家長，要做到「一不、二要」，分別是不要讓12歲以下的孩子獨處、要抽空陪伴孩子、要每天抱抱孩子，讓孩子在溫暖及關愛的環境下成長。依兒童及少年福利與權益保障法規定，如發現有父母、監護人或其他實際照顧兒童的人，讓兒童獨處於易發生危險或傷害的環境，可通報當地縣市政府社會局（處），由主管機關介入處理。