網通廠榮昌(3684)2014年掛牌，當時公司設定年營收10億元是一個重要的關卡，但因受到2020年疫情爆發影響，導致目標時程延宕。榮昌今年前10月營收為9.21億元，今年若沒意外，應該能跨過10億元大關里程碑，執行長洪健文今受訪表示，榮昌營運策略布局瞄準三大要務，且在台灣、東莞以及美國的發展布局都按表操課，對長線營運成長樂觀可期。

榮昌營運按照既定目標按表操課，洪健文表示，2019年開始擴大規模，包括在台灣、大陸兩地擴產，也導入自動化生產，其後在疫情發生後，榮昌也提前作準備，選在2021年3月成立美國分公司，可以直接服務當地客戶以及業務處理，目前瞄準美國基礎建設，後續還有電動車充電樁等。

洪健文表示，榮昌的營運策略布局瞄準三大要務，第一、技術創新以及商業模式的領先周期；第二、營收成長率；第三、利潤率優化；他談到，其實榮昌今年毛利率可以比呈現的數字好，但榮昌有與客戶協商匯兌讓利，相信未來只要達到規模經濟，獲利就會進來，今年毛利率應該會維持去年水準。

以產能配置來說，洪健文表示，大陸東莞依舊持續在擴大產能，單月1000萬支天線，台灣則是主要負責組裝，目前已經有一套天線測試實驗設備，接下來已經計畫引進第二套，另外，美國分公司自去年3月設置以來，今年營收會破100萬美金。針對美中貿易戰的衝擊，榮昌基本上沒有燒入軟體的產品都會在大陸做，並無影響營運。另外，榮昌目前也持續在研擬適當的非陸產線，現階段評估東南亞。

以榮昌營收出貨比重來看，美國占比30%，歐洲占比30%，但其實歐洲廠商也會出給美國客戶，故就終端應用來算，歐洲占比10%，美國占比達50~60%。此外，今年大陸企業訂單開始爆發力增加，主要是天線產品 WiFi6、WiFi6E、4G以及5G，後續WiFi產品還會有WiFi7加入，將帶動整體ASP進一步成長。

榮昌現階段東莞廠主要負責天線業務，目前在當地有獲「綠色通道」許可，故在本波疫情封控清零下，對營運無顯著影響，目前東莞廠人員配置425人。