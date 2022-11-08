南韓今年來的一連串經濟數據與市場表現，令市場憂心。南韓經濟已惡化到1997~1998年亞洲金融風暴、或2008~2009年金融海嘯期間的水準，南韓經濟是否正走向另一場危機？施羅德投信認為，南韓可能會是亞洲國家中，第一個貨幣政策從升息轉為降息的地區，當明年日圓由貶轉升之際，韓元升值的速度也不會快於日圓。

據報導，南韓9月寫下連續第六個月的貿易逆差，為1997年亞洲金融危機以來最長的入超紀錄，主要是因能源和商品價格飆漲，使該國的進口額持續超越出口額。專家預估，南韓的貿易逆差可能進一步擴大。

據央行統計，今年以來至11月7日止，韓元兌美元貶值15.16%，日圓兌美元貶值21.96%！施羅德投信對南韓經濟表示憂心。

10月底，南韓外匯存底月減27.6億美元，為4140.1億美元，連續第三個月減少。南韓9月外匯存底減少197億美元，降至4168億美元，縮水金額是2008年10月以來最高。

自2021年8月以來，南韓央行已8度上調政策利率，前5次的升息幅度均為1碼，但在7月罕見一口氣升息2碼，創該國史上最猛緊縮步調，關鍵原因是南韓6月消費者物價指數（CPI）年增率高達6.3%，創下1998年11月以來的24年最大增幅，8月升息幅度回到1碼。累計去年8月以來，南韓升息250基點(10碼)。南韓央行的下一次會議將在11月24日召開。南韓統計局最新公布的10月CPI為年增5.7%，高於9月的5.6%，而8月為5.7%。