賓士汽車執行長凱倫涅斯(Olaf Kaellenius)周一公開反對與中國保持距離，稱遠離中國是「絕對無法想像的」。

在執行長發表上述言論之前，德國總理蕭茲(Olaf Scholz)帶領著一群商業代表團前往中國進行訪問。蕭茲並敦促，在兩國關係可能生變的情形下，德國企業應該多元化投資。

蕭茲說：「如果關係惡化，多樣化將是壓低潛在影響的關鍵」，「我們有一個清晰的計畫，我們正在貫徹執行。這意指著我們要對所有貿易國家進行多元化，特別是對在全球經濟佔有很大份額的國家」。總理對德國企業CEO說：「應立即多元化投資」。

凱倫涅斯周一在柏林的ESMT商學院的一場活動上說，他對全球化的益處深信不疑，而且蕭茲是在中國國家主席習近平延長任期之後，首位到訪的西方領導人，這是完全正確的。

執行長說：「因為可能會發生什麼事而遠離中國，這將是錯誤的方向」。