芎林鄉公四水霧自然遊戲場打造全齡化特色公園，獲得金竹獎「設施及其他工程類」特優。（羅浚濱攝）

新竹縣比照中央工程會「金質獎」辦理的「金竹獎」，今年第3屆有22件公共工程進入複評，經評審決選有17件獲獎，其中，竹北市文田橋疏解縣政二路交通，芎林鄉公四水霧自然遊戲場成為全齡化的特色公園，讓民眾有感，都獲得金竹獎特優的肯定。

縣長楊文科8日在頒獎時說，縣府對公共工程品質非常重視，從公告招標開始每一步都做好把關，也設有稽核小組做評鑑，要求廠商必須按圖施工，每個步驟都經過嚴格品管。

新竹縣2019年創立評鑑竹縣優良公共工程的「金竹獎」，不僅要健全竹縣整體營建環境、提升公共工程的管理與效率，也藉此促進廠商良性競爭，提升竹縣公共建設的品質。

楊文科並說，縣府招標工程，從設計、發包到驗收都有完整程序，舉辦金竹獎這3年來，施工查核小組查核成績甲等比率，從2019年61％到今年提升至75％，施工查核小組考評更屢獲中央肯定。強調「新竹縣公共工程品質會不斷進步，也會愈做愈好！」

竹北市文田橋新建暨周邊道路改善工程，興建跨越豆子埔溪的鋼構橋樑，連接文田街和縣政五街，讓車輛不用走縣政二路到縣府，疏解縣政二路交通尖峰車潮，奪得今年「土木水利工程類」特優。

承作的嘉鑫營造董事長黃琬婷說，文田橋工程不僅改善周邊交通，也兼顧路人安全，獲得行政院公共工程委員會第21屆金質獎佳作，能獲金竹獎特優，是莫大的肯定。

縣府打造22座特色公園之一的芎林鄉公四水霧自然遊戲場設置工程，由台發營造承作打造「全齡化」特色公園，園內設置水霧設施，兼具調節氣溫功能，走入公園在視覺上有迷霧森林感受。獲得金竹獎「設施及其他工程類」特優。「建築工程類」則由芎林鄉公所聯合辦公廳舍興建工程獲得特優。