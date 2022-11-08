新北市政府於111年7月14日辦理「111年全民防衛動員暨災害防救(民安8號)演習」，榮獲甲2組(直轄市) 兵棋推演及綜合實作特優(第1名)，其中綜合實作更是自99年開辦起連續獲得9連霸殊榮，並獲第456期「全球防衛雜誌」大篇幅報導，且為辦理民安演習11縣市當中唯一獲刊的機關，顯示新北市辦理本次演習深獲各界好評且足具代表性。

新北市政府民安8號演習，榮獲直轄市兵棋推演及綜合實作特優，其中綜合實作更是自99年開辦起連續獲得9連霸殊榮。(新北市消防局提供)

新北市政府民安8號演習，榮獲直轄市兵棋推演及綜合實作特優，其中綜合實作更是自99年開辦起連續獲得9連霸殊榮。(新北市消防局提供)

新北市政府為提升災害應變及跨單位協調與機制驗證，配合中央規劃及國際局勢，首將戰爭災害納入演練，於塭仔圳重劃區辦理民安8號演習，規劃「緊急命令發布期間天災救援」、「戰時災害搶救」、「民物力動員與災民收容」等3階段24項演練科目，包含「震災大規模疏散」、「建物遭導彈攻擊倒塌搜救」、「空難事故搶救」及「台北港關鍵設施破壞(毒化災搶救)」等科目，以驗證兵推的各項救災議題，更將演練重點置於戰時景況，地方政府與民間力量的資源整合，及各類民防團體及防災企業的運用，強調「全民防衛意識，民力動員整合」重要性。而此次演練，總計動員1,800人、各式車輛200輛、無人機20架及直升機4架次參與演習。

新北市政府民安8號演習，榮獲直轄市兵棋推演及綜合實作特優，其中綜合實作更是自99年開辦起連續獲得9連霸殊榮。(新北市消防局提供)

市長侯友宜表示，大型災害防救演習主要目的是讓中央、國軍、民間、國際救災團體及市府各單位，透過演習結合公私跨界資源，檢視各式人力機具驗證動員流程，強化轄內關鍵基礎設施面對戰爭發生時的應變作為。(新北市消防局提供)

本次演習使第一線各單位救災人員更加緊密結合，以想定戰爭災害及地震所衍生複合式災情，依地區屬性結合救災及災民疏散收容等演練，運用實景、實物提升臨場感。

市長侯友宜表示，大型災害防救演習主要目的是讓中央、國軍、民間、國際救災團體及市府各單位，透過演習結合公私跨界資源，檢視各式人力機具驗證動員流程，強化轄內關鍵基礎設施面對戰爭發生時的應變作為。(新北市消防局提供)

市長侯友宜表示，新北市府每年辦理大型災害防救演習主要目的是讓中央、國軍、民間、國際救災團體及本府各單位，透過演習結合公私跨界資源，檢視各式人力機具驗證動員流程，強化新北市轄內關鍵基礎設施面對戰爭發生時的應變作為，為市民的生命財產安全做最完善的把關。