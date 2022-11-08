雲林縣北港鎮民營游泳池業者陳炳炎（右）捐SPA等設備，助北港鎮立游泳池升級。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮夏威夷游泳池因少子化等因素影響本月初決定停業，8日將各種SPA、兒童戲水設施捐給北港鎮立游泳池，鎮立游泳池負責人蔡景輝表示這些設備如自行添購須要上百萬元，有了這些設備，將可升級鎮立游泳池的硬體，提供民眾更好的服務。

夏威夷游泳池2002正式開幕，內有SPA、三溫暖、兒童戲水區等設施，是雲林沿海地區唯一的民營游泳池，2014年北港鎮民代表陳炳炎接手經營，但近年來受少子化、疫情等因素影響每年虧損，本月初停止營運，讓許多喜愛游泳、水療的民眾深感惋惜。

陳炳炎表示，當初夏威夷游泳池花費上千萬元興建，設備新穎很受歡迎，尤其深受小朋友喜愛，許多家長經常帶著孩子來游泳、戲水，小朋友可說是最主要的客群，但隨著少子化愈來愈嚴重，小朋友客群大幅減少，游泳池經營入不敷出，只能忍痛停止營運。

陳炳炎說，游泳池面積400多坪，相當寬廣，內有許多SPA、兒童滑水戲水設備，都還很新，丟棄實在很可惜，因此決定將這些設備送給北港鎮立游泳池，希望民眾能持續享受SPA、滑水戲水設備，未來游泳池將另行規畫用途。

北港鎮立游泳池負責人蔡景輝指出，北港鎮公所為鼓勵民眾多運動，設置平價收費游泳池，讓民眾可以沒有負擔的游泳健身，有了夏威夷游泳池捐贈的各種設備，可讓民眾享有更多元的親水樂趣，預計明年4月完成裝設。