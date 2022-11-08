獨行俠主將東契奇（Luka Doncic）8日率軍擊敗籃網，他22投11中（外線9投5中）砍下36分、6籃板、6助攻。東契奇因此成為傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）之後首位「開季連續9場比賽30分」的球員（張伯倫的紀錄為23場）。籃網代理總教練凡恩（Jacque Vaughn）賽前提過要減少對東契奇的犯規，但還是被他罰12中9，獨行俠終場96比94獲勝。

籃網這陣子內部不平靜，厄文（Kyrie Irving）因為反猶事件還在禁賽，好消息是膝傷痊癒的班西蒙斯（Ben Simmons）以板凳身分回歸。西蒙斯上場16分鐘，攻下2分、3籃板、2助攻，但也有3次犯規和2次失誤，整體表現不佳。比較穩定的杜蘭特（Kevin Durant）20投10中砍下全隊最高26分。

Luka drops Ben Simmons to the ground but blows a wide-open layup leading to a Josh Green hammer pic.twitter.com/ZyxWb2iAB0 — dave (@nbadaves) November 8, 2022

帶著1分領先進入末節的籃網，一路領先到終場前7分鐘才被超車。東契奇先以一個後撤步三分球咬住比數，接著籃網進攻失敗，東契奇晃過西蒙斯衝入挑籃失手（西蒙斯跌倒），但是獨行俠球員把球撥出來，格林（Josh Green）三分線外接獲傳球，走中路單刀直入灌籃得分，比分逆轉！格林後來又補一發三分彈，獨行俠反倒取得兩位數領先。

籃網緊急三分球連發，終場前兩分鐘追到4分差距，湯瑪斯（Cam Thomas）剩餘26秒時外線破網剩下1分差，但是時間不夠只能靠犯規戰術硬磨，黯然吞下敗仗。籃網開季至今4勝7敗，獨行俠6勝3敗。