負責貨櫃安檢工作的保安警察第三總隊，利用大數據分析，清查上萬筆進口貨櫃資料，發現一家開發有限公司姚姓負責人，利用人頭公司進口貨物夾藏不法物品可能性極高，遂向海關密報登錄，今年4月28日會同關務署基隆關，在八里分關儀檢站查獲自加拿大海運進口的木屑粒內，夾藏409包、重量達456公斤的毒品大麻花，初估這批毒品可讓45萬人吸食，黑市價格高達近7億元。

保三總隊立即成立專案小組，報請新北地檢署主任檢察官陳旭華指揮偵辦，當場逮捕前來領貨的姚姓男子，後續藉由關、檢、警三方合作，歷經6個月溯源追查，順利逮捕走私集團共5人，且全數被新北地方法院裁定羈押禁見。

檢警調查，該批大麻是由北投及士林地區在地幫派合作進口，為了製造斷點，由陳姓嫌犯負責與加拿大大麻出貨人聯繫，另名陳姓嫌犯及其他集團成員分別負責收貨、承租倉儲、交付資金等工作，其中姚嫌因缺錢花用，自願擔任公司人頭負責人，預估事成之後可獲得100萬元以上的報酬。

檢方日前偵查終結，將5人依法起訴，另對藏身在幕後，長年居住在加拿大的台裔林姓主嫌發布通緝。檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝、新北地檢署檢察長毛有增、警政署長黃明昭、關務署長彭英偉等，8日到刑事局檢視查緝成果。

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