第41屆世界不動產聯盟（FIABCI）全球領袖高峰會，12月6日到9日將首度在高雄舉行，預計將有來自全球30多國、超過500位的不動產界專業人士，齊聚港都，11月8日舉辦宣傳記者會，預告高峰會將以「點亮高雄 串聯世界」的方式，讓台灣再度被世界看見城市特色與建築實力。

8日包括高雄副市長林欽榮、中華民國不動產協進會理事長張麗莉、高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷、大高雄市動產開發公會理事長洪光佐、台灣省不動產開發公會聯合會理事長黃啟倫、高雄市建築經營協會理事長呂萬卿等多人，一起宣佈第41屆FIABCI全球領袖高峰會在高雄。

FIABCI總會會長葛林菲德（Susan Greenfield）從紐約跨海透過影片表示，世界不動產聯盟1951年在法國巴黎創立，是房地產界最具表性的非政治性組織，房產科技是近期關注焦點，會員分布5大洲、70多國，由49個分會代表，這次高雄被選為主辦城市，是因為高雄正經歷驚人的轉變，智慧、宜居且環境友善，是一座「未來導向」的城市，與今年聯盟代表們的想法不謀而合。

林欽榮說，此次高峰會為疫情解封後，首次在高雄市舉辦大型國際不動產會議，即將在12月6日讓高雄市與世界對話，推廣高雄建設計畫、亞洲新灣區及不動產開發相關成果，行銷高雄厝的建設品牌，並強化高雄在國際間之形象地位，將高雄流行音樂中心、高雄展覽館、高雄市立圖書館等獲得國際獎項的公共建設，推向國際舞台。

張麗莉感性地說，台中2013年曾主辦過世界不動產年會，礙於兩岸情勢等因素，當時採用「FIABCI CHINESE TAIWAN」名義參加，後來好不容易在2017年改回「FIABCI TAIWAN」名稱，並爭取2022年在高雄主辦領袖高峰會，讓台灣再度被世界看見，並且要告訴世界「TAIWAN CAN HELP」，台灣有很好的建築實力，可以幫助疫情下受影響的國家。

目前已有來自世界各地30個分會、全球200位菁英不動產界專業人士報名。8日點燈儀式共點亮了30個分會國家，象徵高峰會報名參加者，透過不動產界人士的參與，點亮高雄，將使臺灣繼續成為國際永續創新發展的亮點。

這次高峰會重頭戲的論壇，配合聯合國2030永續發展目標，以「綠色復甦．美好生活Better Lives With Green Recovery」為主題，規劃許多行程，包括建築美學深度參訪、歡迎酒會、文化之夜、專業參訪、社交之旅及晚宴，以及國際建築獎頒獎典禮暨惜別晚宴等，希望透過在地文化、創意與建築展現出台灣的地方意識，同時也讓台灣建築形象走向世界。(記者張雅雲/高雄報導)