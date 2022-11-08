無黨籍台北市長候選人黃珊珊（前右）8日到松山區草埔市場拜票，尋求大家支持。（趙雙傑攝）

無黨籍台北市長參選人黃珊珊拋出「首都進化雙軸線」，將打造城北光鏈大道；黃珊珊強調，台北市政府已完成心中山、心雙連以及延伸到民族西路至圓山站的線形公園，而下一階段的重點則將繼續沿捷運淡水線向北推進，以「光鏈大道」的規劃來活化沿線的站體與高架軌道下方空間，打造台北市民的綠蔭大道。

黃珊珊指出，捷運淡水線的通車啟用至今已近30年，當年直接由台鐵北淡線既有鐵道轉型，並未結合都市發展與區域規劃之思維，導致捷運車站無附加機能，與周邊商圈、店家、住宅區欠缺連結。黃另表示，擔任副市長時期發現從圓山到劍潭是個斷點，走路或騎腳踏車都會在中山北路圓山段止步。

過往北市府的中山捷運站到雙連站改造，線型公園讓整條捷運沿線活了起來，而淡水捷運線沿線，尤其是劍潭到北投、關渡，高架捷運沿線應該可以改造成台北的綠廊帶。

因此光鏈大道是以活化捷運各站、引進商家，讓熱鬧的光點一路連結為概念的意象，建立在「大眾運輸導向發展策略」（Transit-OD）思維。

並將興築陸橋打通圓山站與劍潭站之間的「瓶頸」，從圓山站往北接續將高架捷運沿線改造綠廊帶公園，並以各捷運站為中心作為地區改造及產業發展的火車頭，活化場站周邊空間規劃商家入駐，形成如日本JR車站及鐵道周圍常見的商店美食街，重塑捷運站及鄰近地區的機能，進而帶動提升區域經濟發展。

黃珊珊笑稱，未來台北淡水河沿岸將從南到北大變身，自圓山北美館藝文特區、花博會展與新創基地、延伸到士林表演藝術中心，再到北投關渡一帶，市民可以從台北車站一路騎車或步行到關渡，在未來十年內打造一條屬於台北人的綠蔭大道，成為台北最閃亮的新動線。