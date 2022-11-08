為宣導民眾購物消費使用載具索取雲端發票，以取代傳統紙本發票，基隆市稅務局將於11月12日上午，舉辦發票兌換月曆、日曆及桌曆活動。

基隆市副市長林永發表示，基隆市這幾年在林右昌市長的帶領下，由點、線、面逐步推動完成城市願景藍圖，各縣市對基隆市的印象已翻轉改變，基隆有很多特色漂亮景點，本次所印製水果月曆，加入了本市熱門打卡景點圖片，包括有國門廣場、城際轉運站、山海鳴光裝置藝術、要塞司令部、白米甕炮台、基隆和平島、八斗子平浪橋、忘幽谷、基隆潮藝術-透抽漁棚彩繪及城博會環港光雕秀、海洋老鷹嘉年華、中元祭等。

稅務局局長歐秋霞表示，因應多元需求，此次限量兌換日曆及桌曆，藉由捐發票換月曆、日曆、桌曆活動，行銷介紹基隆，歡迎全國好朋友一起來基隆踩點，感受海洋城市新風貌及享用在地美食。

基隆市稅務局透露，迎接2023兔年到來，同時宣導民眾購物消費，使用載具索取雲端發票，將於11月12日辦理「2023年迎新春，發票兌換月曆、日曆、桌曆活動」，將送出月曆1500本、日曆385本、桌曆200本，數量有限，發完為止。

稅務局表示，民眾只要捐出111年9-12月紙本發票6張或雲端發票3張，即可兌換精美稅務月曆一本；捐出111年9-12月紙本發票8張或雲端發票4張，即可兌換精美稅務日曆或三角桌曆一本，每人限兌換月曆或日曆或桌曆1本，數量有限，兌完為止。

所募集的發票，將全數捐給創世基金會等公益慈善團體，歡迎市民朋友踴躍參加。另外，因應網路時代，稅務局同時也推出電子月曆，可以在稅務局網站／宣導園地／宣導文宣免費下載。