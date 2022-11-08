不畏經濟景氣衰退與升息壓力影響，台灣汽車金融龍頭和潤企業(6592)公布2022年第三季財報獲利狀況以及10月份自結合併營收，雙雙報捷。和潤前三季營收、稅後淨利、每股盈餘、保有資產持續改寫歷史新高，獲利成功突破30億元新高。10月營收也再度登頂，累計營收超越去年全年，持續雙位數成長表現。

和潤第三季合併營收59.14億元，年增31.22%，合併稅後淨利10.44億元，年增24.4%，每股盈餘(EPS)1.77元，年增20.41%；累計前三季合併營收165.61億元，年增28.72%，合併稅後淨利30.31億元，年增22.95%，每股盈餘(EPS)5.24元，年增20.74%，合併保有資產逾2,384億元，年增26.25%，前三季營收、稅後淨利、每股盈餘、保有資產持續改寫歷史新高。

從營運地區別來看，台灣、大陸地區累計獲利分別年成長24.6%、17.53%。台灣主要受惠於中古車、機車、醫療、營建機具分期付款業務擴大發展，以及子公司和勁企業、和雲行動服務(i Rent)營運穩健，進而帶動獲利；大陸則是營業收入及認列業外稅務利益增加，推升獲利。

另外，和潤企業10月份自結營收周二也傳出佳績，單月合併營收總計20.03億元，年增23.91%、月增1.72%，創歷史單月最強營收，累計前10個月合併營收185.65億元，年增28.18%，已超越去年全年營收，持續雙位數成長表現。

在創造企業獲利之餘，和潤企業也以實際行動為社會、環境做出具體貢獻，於10月底獲台北市商業會表揚，頒贈「111年度優良商號」，該獎項由台北市政府彭振聲副市長親自頒發，和潤企業由營業本部長林瑞基副總經理代表領獎。該獎項主要表揚誠信經營、落實社會責任、力行環境保護及強化公司治理，實踐ESG理念之優良商號，在各項指標審核通過下，方可獲得表揚。這也顯示出和潤企業於E(環境)、S(社會)、G(治理)的努力及成果深獲肯定。